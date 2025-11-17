Niente acqua a Marconia, Tinchi e in queste altre zone

Per un intervento di manutenzione straordinaria sull’Adduttrice Pertusillo Acquedotto lucano fa sapere che l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 9:00 circa del 18/11/2025 alle ore 7:00 circa del 19/11/2025:
- nell’abitato di Marconia
dalle ore 14:00 circa del 18/11/2025 alle ore 7:00 circa del 19/11/2025:
- nell’abitato di Tinchi,
- Centro Agricolo,
- S.P. Tinchi bivio Marconia
dalle ore 9:00 circa del 18/11/2025 alle ore 7:00 circa del 19/11/2025:
- nelle localita’ S.S. 106 complanare Bivio Franchi fino intersezione S.S. 407 Basentana
Salvo ulteriori e diverse comunicazioni.
Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.