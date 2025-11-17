ULTIME NEWS

Niente acqua a Marconia, Tinchi e in queste altre zone

17 Novembre 2025

Per un intervento di manutenzione straordinaria sull’Adduttrice Pertusillo Acquedotto lucano fa sapere che l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 9:00 circa del 18/11/2025 alle ore 7:00 circa del 19/11/2025:

  • nell’abitato di Marconia

dalle ore 14:00 circa del 18/11/2025 alle ore 7:00 circa del 19/11/2025:

  • nell’abitato di Tinchi,
  • Centro Agricolo,
  • S.P. Tinchi bivio Marconia

dalle ore 9:00 circa del 18/11/2025 alle ore 7:00 circa del 19/11/2025:

  • nelle localita’ S.S. 106 complanare Bivio Franchi fino intersezione S.S. 407 Basentana

Salvo ulteriori e diverse comunicazioni.

Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.