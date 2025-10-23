Nessuna proroga: si torna all’ora solare! Ecco quando cambiare le lancette dell’orologio

Torna l’ora solare, nella notte tra Sabato 25 e Domenica 26 ottobre dovremmo spostare le lancette indietro di un’ora, dalle 3:00 alle 2:00.

Anche quest’anno è tornata a tenere banco la questione sul ridurre le ore di luce: la popolazione si divide tra di chi vorrebbe mantenerla in vigore e chi vorrebbe abolirla.

Quali sono i vantaggi e svantaggi di questa manovra?

Con le giornate più corte nella stagione autunnale e invernale, il nuovo assetto dell’orologio consentirà di guadagnare un’ora di luce al mattino, ma ovviamente il buio arriverà prima la sera.

D’altro canto però cambiare orario due volte all’anno ha anche ripercussioni negative sulla nostra salute: si creano squilibri nel ciclo sonno-veglia che ci portano a essere stanchi, assonnati e distratti durante i primi giorni di passaggio tra ora solare e legale o viceversa.

Il cambio di orario può influire anche sull’umore e sull’energia, provocando stanchezza.

Voi quale ora preferite: la legale o la solare?