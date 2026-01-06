Montescaglioso si prepara a vivere l’incanto del carnevale 2026. Pronti pet tutti i dettagli del programma, le novità e le sorprese? Ecco quando verranno svelati

Mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18 nella Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso è in programma la conferenza stampa di presentazione del Carnevale di Montescaglioso 2026, un appuntamento dedicato alla presentazione del programma, dei temi e delle novità della prossima edizione.

Nel corso dell’incontro interverranno gli organizzatori e i rappresentanti istituzionali per illustrare il percorso culturale e artistico del Carnevale 2026.

Montescaglioso si prepara a vivere l’incanto del carnevale 2026.

Una delle tradizioni più attese nel panorama carnevalesco italiano, sta per tornare con un’edizione che promette di coinvolgere e stupire l’intera comunità insieme alle decine di migliaia di turisti.

Ogni anno il carnevale porta con sé nuove idee ed elementi, mantenendo alta l’aspettativa tra i partecipanti al fine di rendere l’evento unico e memorabile.

Il Carnevale di Montescaglioso verrà ufficialmente presentato con una conferenza stampa prevista per mercoledì 7 Gennaio alle ore 18:00, presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo nella Sala Capitolo.

Durante l’incontro con la stampa e con l’intera comunità, saranno svelati tutti i dettagli del programma, le novità e le sorprese che arricchiranno il calendario degli eventi, con particolare attenzione agli spettacoli in piazza, alle sfilate dei carri allegorici, ai concorsi, ai vari artisti ospiti e alle varie attività collaterali che accompagneranno il carnevale e che vedono coinvolte le diverse realtà associative in nome di un evento che porta in alto anche il senso dell’aggregazione.

Nel corso dell’incontro interverranno gli organizzatori e i rappresentanti istituzionali per illustrare il percorso culturale e artistico del Carnevale 2026 in programma il 7, 8, 14, 15 e 17 febbraio 2026.

L’associazione organizzatrice, insieme all’Amministrazione comunale, invita la cittadinanza, i media, i blogger e tutti gli amanti degli eventi culturali, a partecipare a questo incontro di presentazione per scoprire insieme tutti i dettagli del Carnevale di Montescaglioso, giunto alla sua 67° edizione.

Fanno sapere gli organizzatori:

“Il Carnevale di Montescaglioso non è solo una festa, ma un vero e proprio patrimonio identitario che affonda le sue radici nella storia e nel folklore della città.

Da oltre sei decenni rappresenta un momento di espressione collettiva in cui creatività, ironia e memoria popolare si fondono, tramandandosi di generazione in generazione.

I carri allegorici, frutto di mesi di lavoro artigianale, le maschere, la musica e i rituali carnevaleschi raccontano l’anima di una comunità che sa rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie origini.

Il Carnevale è anche cultura partecipata: un laboratorio a cielo aperto che coinvolge scuole, associazioni, artisti locali, volontari e cittadini di ogni età.

Un’occasione di aggregazione autentica, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di valorizzare il tessuto sociale del territorio.

In questo spirito, l’edizione 2026 intende confermare il Carnevale come spazio di incontro, inclusione e condivisione, dove il divertimento diventa strumento di dialogo e crescita collettiva.

Folklore, tradizione e innovazione convivono in un evento che ogni anno riesce a raccontare Montescaglioso al di fuori dei suoi confini, attirando visitatori e appassionati da tutta Italia.

Il Carnevale diventa così anche promozione culturale e turistica, un biglietto da visita che mette in luce la vitalità di una comunità orgogliosa della propria storia e pronta a celebrarla insieme, nel segno della festa”.

Di seguito la locandina con i dettagli.