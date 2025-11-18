Montescaglioso: parte il divieto di prelievo e utilizzo dell’acqua! Ecco in quali casi e per quanto tempo

A Montescaglioso al via risparmio idrico e limitazioni utilizzo acqua potabile.

Il Sindaco Zito fa sapere infatti:

“Premesso che presso la Prefettura di Matera in data 13 novembre u.s. si è tenuto un incontro per esaminare la difficile situazione di crisi idrica che sta interessando gli schemi di approvvigionamento delle risorse presenti in Regione;

ritenuto che tale situazione impone l’adozione di misure straordinarie ed urgenti, finalizzate a preservare la maggiore quantità di risorsa idrica disponibile per garantire i fabbisogni primari per l’uso alimentare, domestico ed igienico nonché per evitare gravi pregiudizi all’interesse collettivo;

il Sindaco con propria Ordinanza dispone:

a tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino a cessata emergenza, il divieto di prelievo e di utilizzo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:

-irrigazione ed annaffiatura orti, giardini, prati;

-lavaggio di aree di pertinenza, cortili e piazzali;

-lavaggio di veicoli, macchine ed attrezzature;

-riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;

-tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico sanitario”.