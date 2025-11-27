Montescaglioso in arrivo “La Casa di Babbo Natale” con il suo fido aiutante. Ecco tutti gli appuntamenti

Montescaglioso si accende di spirito natalizio con l’iniziativa “La Casa di Babbo Natale”, un evento pensato per regalare a bambini e famiglie momenti di festa, creatività e autentico stupore.

L’iniziativa, promossa da Dj Raffy in collaborazione con il Centro Sociale Comunale “San Gioacchino” e patrocinata dal Comune di Montescaglioso, offrirà un ricco programma di attività dedicate ai più piccoli e non solo, trasformando il paese in un vero villaggio incantato.

La manifestazione prenderà vita negli spazi del Centro Sociale Comunale San Gioacchino, situato in Piazza Roma, dove dal 7 al 21 dicembre sarà possibile immergersi in un’atmosfera natalizia unica, fatta di luci scintillanti, melodie tradizionali, laboratori creativi, incontri speciali e serate magiche pensate per far rivivere lo spirito del Natale in tutta la sua bellezza.

Tra le proposte più attese, spicca il laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, completamente gratuito e pensato per stimolare fantasia, manualità e spirito di collaborazione.

I piccoli partecipanti potranno realizzare decorazioni natalizie, bigliettini, piccoli oggetti da regalare a chi amano, e scoprire la gioia di creare qualcosa con le proprie mani.

L’avvio del laboratorio sarà garantito al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

Non mancheranno momenti di festa condivisa, come la possibilità di incontrare Babbo Natale, partecipare a giochi di gruppo, attività ludiche a tema invernale, letture animate e piccole sorprese dedicate alle famiglie.

Sarà uno spazio dove grandi e piccoli potranno riscoprire la bellezza dello stare insieme, dello scambiarsi un sorriso e di vivere l’attesa del Natale con leggerezza e meraviglia.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor che, con il loro contributo, hanno permesso di realizzare un’iniziativa così sentita e significativa per la comunità, dimostrando quanto la collaborazione e il senso di appartenenza possano trasformare un’idea in una festa per tutti.

L’invito è rivolto a tutti: famiglie, bambini, nonni, amici e chiunque voglia riscoprire la magia autentica del Natale, condividendo momenti di gioia, creatività e serenità:

“Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la vera magia del Natale!”.

Ecco gli appuntamenti:

07 Dicembre – ore 19.00 inaugurazione della casa di Babbo Natale e per i più piccoli trucca bimbi e palloncini.

08 Dicembre – ore 19.00-22.00 incontra Babbo Natale e la fantastica mascotte di Topolino

13 Dicembre – Pomeriggio ore 17.00 Laboratorio creativo per bambini con Rocco Art.

Sera – ore 19.00 – 22.00 incontra Babbo Natale nella sua casa

14 Dicembre ore 19.00 – 22.00 incontra Babbo Natale nella sua casa e scrivi la tua letterina

20 Dicembre pomeriggio – ore 18.00

Per la gioia dei bambini “Babbo Natale raccontami una storia”

Sera ore – ore 19.00 -22.00 Visita la casa di Babbo Natale

21 Dicembre – ore 19.00 – 22.00 incontra Babbo Natale nella sua casa e scrivi la tua letterina

Nei giorni 14-21 potrai fare una foto ricordo con Babbo Natale e riceverla al momento

Durante le serate, avrete l’opportunità di incontrare l’Elfo Vito, il fido aiutante di Babbo Natale.

Di seguito la locandina con i dettagli.