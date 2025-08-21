Montescaglioso: Enzo Avitabile in concerto per la festa patronale di San Rocco. Ecco quando

Giovedì 21 Agosto 2025 alle ore 21:00 in piazza Roma a Montescaglioso è in programma il concerto di Enzo Avitabile.

Commenta l’Associazione Comitato feste patronali Montescaglioso:

“Enzo Avitabile è il re italiano della World Music e della musica soul, funck, folk, jazz-fusion.

Con le sue sonorità innovative ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Ha collaborato con tutti i pilastri della musica italiana (Pino Daniele, Edoardo Bennato, Giorgia, Renato Zero, De Gregori, Battiato, Guccini, Jovanotti solo per citarne alcuni) e con artisti internazionali di fama mondiale (James Brown, Tina Turner, Randy Crawford, David Crosby, Jose Feliciano, Goran Bregovic e tantissimi altri).

I suoi brani sono preghiere, poesie, viaggi emozionanti nelle radici della cultura napoletana, con testi che parlano di amore, libertà e giustizia sociale.

Al di là della sua iconica maestrìa nella fusioni e nella contaminazioni musicali, si è sempre distinto per il suo impegno sociale ed ha sempre utilizzato la sua arte per sensibilizzare su temi come la povertà e l’oppressione, le sofferenze degli ultimi e le disuguaglianze.

Con 60 anni di carriera, ha pubblicato numerosi album di successo e ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Tenco, Premio Lunezia, Premio De André, David di Donatello, Nastri d’argento, Globo d’oro.

Sul palco insieme a lui ci saranno i “Bottari di Portico” che suoneranno botti, tini, strumenti atipici che evocano antichi ritmi ancestrali e i “Black Tarantella Band” le cui sonorità ci portano in giro per il mondo ponendo al centro il tema delle diversità culturali, delle minoranze etniche e linguistiche e del superamento dei confini attraverso la musica e l’arte.

In questo particolare momento storico, caratterizzato da venti di guerre e di sopraffazione, abbiamo pensato di rendere onore al nostro Santo Patrono San Rocco attraverso i messaggi di pace e di unità che Enzo Avitabile ci trasmette con la sua musica.

La sua arte è un appello alla fratellanza, è un invito a riflettere sui valori che ci uniscono e ci rendono persone migliori.

Ci teniamo a condividere con voi la bellezza e la profondità della musica di Enzo Avitabile per celebrare lo spirito del nostro Patrono che ci ispira sempre a vivere una vita di servizio, di carità e di amore verso gli altri”.

Ecco la locandina.