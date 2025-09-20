Montescaglioso alla fase regionale di bocce. In bocca al lupo! Ecco chi rappresenterà la Città dell’Abbazia

Sabato 20 settembre 2025, alle ore 15:30, il bocciodromo di Galaino, frazione di Marsicovetere (PZ), ospiterà la fase regionale di bocce, organizzata dalla Fib Basilicata.

Sarà un appuntamento di grande prestigio, che vedrà sfidarsi i vincitori dei tornei estivi disputati in tutta la regione Basilicata.

A rappresentare la Città dell’Abbazia ci sarà la coppia formata da Cosimo Bernalda e Aldo Rossetti, trionfatori nel torneo di Montescaglioso dello scorso 11-12 agosto 2025, disputato nella splendida cornice della Villa Belvedere.

Un evento che aveva visto la partecipazione di 24 squadre di ogni età, a conferma della vitalità e della passione che circondano questa disciplina anche nei più giovani.

Il torneo di Montescaglioso, curato dall’organizzazione di Giuseppe Pietrocola e Filippo Tafuno, con la collaborazione di Michele Vinzi, ha offerto due giornate di spettacolo tra precisione, concentrazione e spirito sportivo, valori che da sempre caratterizzano il mondo delle bocce.

La fase regionale sarà suddivisa in gironi eliminatori, dai quali emergeranno le squadre lucane che accederanno poi alla fase a eliminazione diretta.

Tra le rappresentative in gara, oltre al duo montese (unica squadra della provincia di Matera), ci saranno quelle potentine di Agromonte, Balvano, Bella, Grumento, Maratea, Picerno, San Severino Lucano, Rapone e Ripacandida pronte a contendersi il titolo regionale.

Per Montescaglioso la sfida di Marsicovetere rappresenta un esordio e un’importante occasione di prestigio sportivo.

Tutti gli appassionati sono pronti a sostenere Rossetti e Bernalda, con l’augurio che il team montese possa portare il titolo regionale per la prima volta nella città dell’Abbazia.