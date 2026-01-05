Montalbano Jonico in festa per nonna Antonietta che compie 100 anni. Tantissimi auguri!

Nuova centenaria in Basilicata.

Si tratta di nonna Antonietta di Montalbano Jonico.

Questi gli auguri dell’Amministrazione Comunale:

“Montalbano Jonico si conferma paese di centenari.

Oggi i nostri auguri di buon compleanno per i suoi primi 100 anni sono tutti per la Signora Antonietta Mastronardi, da oggi Nonna, Zia e grande quercia di tutta la città.

La più piccola di 6 figli (3 fratelli e 3 sorelle).

Purtroppo non ha mai potuto ricordare la mamma in quanto è morta quando lei era piccolissima, tanto piccola da essere stata cresciuta dalla sorella più grande, Caterina.

Dopo il matrimonio con Andrea Grieco ha avuto 3 figli.

Ha sempre aiutato il marito nei lavori in campagna ed è una ottima cuoca, ancora oggi nel periodo natalizio ha preparato le “scarpedd” (pettole o frittelle) tradizionali montalbanesi.

Auguroni e grazie Nonna Antonietta!!!”.

A nonna Antonietta i nostri migliori auguri.