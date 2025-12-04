Montalbano: “grazie agli uomini e alle donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”

Una nota del Sindaco Piero Marrese, fa sapere:

“In questa giornata di festa voglio esprimere la mia più profonda gratitudine alle donne e agli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Un’occasione per onorare il coraggio, la dedizione e il sacrificio di chi ogni giorno affronta il pericolo, spesso in condizioni estreme, per proteggere la vita delle persone e delle comunità.

Un riconoscimento particolare va ai volontari che affiancano l’attività del Corpo.

Proprio il distaccamento di Montalbano rappresenta un esempio virtuoso: nuove leve stanno rafforzando un presidio che negli anni ha dimostrato quanto sia preziosa la presenza sul territorio.

Grazie ai Vigili del Fuoco, ai volontari e a tutti coloro che operano per la sicurezza collettiva. Il vostro servizio dona alle nostre comunità protezione e serenità”.