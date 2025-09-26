Miglinico, giovane trovato senza vita: “Ferita per l’intera comunità provinciale”. Il messaggio di cordoglio

“Una tragica notizia che non avremmo mai voluto ricevere e che ci lascia attoniti”.

Lo ha dichiarato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, dopo il ritrovamento del corpo di un giovane di Miglionico nel fiume Bradano.

Mancini ha parlato di “ferita per l’intera comunità provinciale.

Esprimo sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti i cittadini di Miglionico a nome dell’Amministrazione provinciale di Matera e di tutto il personale dell’Ente.

In momenti come questo le parole lasciano spazio alla preghiera e al dolore”.