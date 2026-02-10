Meteo, preparate gli ombrelli: pioggia in arrivo su Matera? Le previsioni

Preparate gli ombrelli: pioggia in arrivo su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani 11 Febbario, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 6°C.
Giovedì 12 Febbraio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 7°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.