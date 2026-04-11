Metaponto, al via il Festival della Filosofia: più di 400 ragazzi si sono radunati sulle gradinate dell’Ekklesiasterion del Parco Archeologico. Le foto

Pitagora torna a vivere nell’Agorà dell’antica città di Metaponto.

In occasione dell’apertura del Festival della Filosofia, in programma dall’8 al 12 aprile tra Matera, Metaponto, Pisticci e Miglionico, più di 400 ragazzi tra i 16 e i 19 anni si sono radunati sulle gradinate dell’Ekklesiasterion del nostro Parco Archeologico in un’atmosfera di intrattenimento formativo.

𝘊𝘢𝘰𝘴, 𝘢𝘳𝘮𝘰𝘯𝘪𝘢, 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢, 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘰, 𝘤𝘰𝘴𝘮𝘰: 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘵𝘦𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘦𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘰𝘯𝘪 𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘯 𝘰𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘢𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘳𝘦𝘴𝘰 𝘗𝘪𝘵𝘢𝘨𝘰𝘳𝘢 𝘪𝘮𝘮𝘰𝘳𝘵𝘢𝘭𝘦.

Alla presenza di Giuseppina Russo, presidentessa dell’evento, a Domenico Alessandro Albano, al sindaco di Pisticci, e a Vincenzo Cracolici, direttore del Museo di Metaponto, si è potuto rivivere per un pomeriggio l’eco risonante di storia, cultura e magia che avvolge la città ionica.

Ecco le foto.