Matera: visite gratuite per circa 100 bambini! Ecco data e ora

Nei giorni 21 e 22 Gennaio alle ore 9.30, nella scuola dell’infanzia Rodari di Via Emilia e nel plesso di Via Bramante,5 dell’Istituto comprensivo Bramante-Torraca di Matera, si svolgerà la Campagna di prevenzione dell’Ambliopia (detta anche “occhio pigro”, è una riduzione della vista in un occhio, raramente entrambi) a cura dei Lions materani.

Saranno sottoposti a screening circa 100 bambini tra i 4 e 5 anni, con la collaborazione dei genitori, degli insegnanti e del dirigente scolastico della stessa Scuola dott.ssa Magda Berloco.

L’evento è stato organizzato dai Club Lions Club Matera Host e Matera Città dei Sassi con il supporto di Ortottisti e oculisti del Centro Rham di Matera, e con l’ausilio dell’autorefrattometro messo a disposizione dalla Fondazione Distrettuale Lions.

Parteciperanno allo screening:

il referente del progetto “Occhio ai Bimbi” Lions Angela Barbaro;

l’ortottista dott. Francesco Scandiffio del Centro Rham di Matera.

Saranno presenti i Presidenti del Lions Club Matera Host Francesca Lacalamita e del Lions Club Matera Città dei Sassi Roberto Di Polito.

Il Progetto “Occhio ai Bimbi” fa parte di un’azione che i Lions sviluppano a livello internazionale allo scopo di individuare in tempo il rischio di ambliopia (detto “occhio pigro”) per poter prendere provvedimenti di prevenzione e riabilitazione.

Accade che un occhio, pur sano, non viene usato, perché il cervello preferisce collegarsi con l’altro.

In Italia “Occhio ai Bimbi” si sviluppa attraverso una campagna di prevenzione dell’ambliopia organizzata e gestita dai Lions italiani che prevede di sottoporre a uno specifico screening circa 100.000 bambini in tutta Italia.

Maggiori informazioni possono essere attinte sul sito web: http://www.occhioaibimbi.it

Di seguito la locandina con i dettagli.