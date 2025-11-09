Matera: un momento di devozione oggi al Giubileo dei Lavoratori nelle nostre chiese di San Francesco d’Assisi e Basilica Cattedrale. Ecco le foto

Oggi l’amministrazione comunale di Matera ha partecipato con devozione al Giubileo dei Lavoratori nelle nostre chiese di San Francesco d’Assisi e Basilica Cattedrale.
Un momento per celebrare la dignità del lavoro, diritto costituzionale, segno di umanità, coesione e di comunità.
Il Sindaco Antonio Nicoletti ha ricordato quanto sia importante oggi ritrovare fiducia, anche di fronte alle trasformazioni che interessano il mondo del lavoro.
“Le grandi innovazioni, che sembrano (e a volte possono essere) una minaccia, vanno conosciute, comprese e trasformate in opportunità.
Ogni giorno, con impegno e coraggio, costruiamo insieme una Matera che cresce, unita e partecipe”.
Ecco le foto.