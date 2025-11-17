Matera, tutto pronto per la cerimonia di apertura “Roots-In”: “connettere la comunità”

Prenderà il via domani mattina, con una cerimonia inaugurale in programma alle ore 10.30, presso il Centro Congressi UNA Hotels MH di Matera, la quarta edizione di “Roots-IN”, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini, il cui tema di quest’anno è “Connettere le Comunità”.

L’evento, è organizzato e promosso dall’APT Basilicata, per conto della Regione, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, ENIT e Comune di Matera, e con le partnership di RAI, ITA Airways, Aeroporti di Puglia e TTG Italia.

La cerimonia inaugurale vedrà gli interventi del Ministro del Turismo, Daniela Santanché, in collegamento video, del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, del Presidente del Consiglio regionale e Presidente della commissione lucani nel mondo, Marcello Pittella e del Direttore Generale APT Basilicata, Margherita Sarli. Interverranno anche Giovanni Maria De Vita, responsabile del programma Italea del Ministero degli Affari Esteri, l’Amministratore Delegato di ENIT, Ivana Jelinic, il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, e il Dirigente di Aeroporti di Puglia Nicola Lapenna.

I saluti istituzionali sono affidati al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti.

La cerimonia inaugurale segna l’avvio della borsa che prevede due giorni di laboratori e workshop BtoB tra domanda ed offerta, coinvolgendo 70 buyers internazionali e 140 seller nazionali.