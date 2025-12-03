Matera: telefonini, droga e altri oggetti non consentiti in Carcere! L’intervento della Polizia

Nelle prime ore di questa mattina i Comandi di Polizia penitenziaria di Matera, Potenza, Melfi, Lecce, Brindisi, Taranto, Bari, Trani e Turi con l’ausilio del Nucleo Operativo Cinofili di Puglia e Basilicata hanno eseguito una perquisizione straordinaria nella casa circondariale di Matera.

L’operazione ha dato esito positivo portando al sequestro nel Reparto Detentivo di telefonini perfettamente funzionanti, droga ed altri oggetti non consentiti.

Tale risultato nasce dal sacrificio del personale di Polizia penitenziaria di Matera che con professionalità e l’osservazione dei detenuti durante la giornata ha permesso di elaborare una azione idonea a ripristinare la legalità condotta dal Comandante del Reparto.

L’Osapp Basilicata da sempre elogia il sacrificio della Polizia penitenziaria di Matera che pur versando in una macchinosa condizione lavorativa dovuta alle poche unità assegnate in questa sede porta buoni risultati per un obbiettivo importante: la legalità.