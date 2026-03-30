Matera si prepara ad accogliere l’esposizione dei due trofei più prestigiosi del tennis mondiale: la Davis Cup e la Billie Jean King Cup. Ecco quando

Matera si prepara ad accogliere una delle tappe del Trophy Tour 2026, l’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che sta attraversando l’Italia portando in esposizione i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale: la Davis Cup e la Billie Jean King Cup.

L’evento è stato presentato questa mattina nel corso della conferenza stampa svoltasi nella Sala Mandela del Comune di Matera, moderata dal giornalista Sergio Palomba.

L’appuntamento con il pubblico è fissato per Giovedì 2 Aprile, dalle ore 10:00 alle 20:00, a Palazzo Malvinni Malvezzi, dove i trofei saranno esposti in via esclusiva per l’intera giornata.

Per la prima volta, Matera ospita contemporaneamente i simboli delle recenti vittorie mondiali del tennis italiano, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione unica per ammirare da vicino due icone dello sport internazionale.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Tennis Matera, in collaborazione con la FITP nazionale, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Matera.

La scelta di Palazzo Malvinni Malvezzi punta a valorizzare il connubio tra sport e patrimonio storico-culturale, inserendo l’evento in uno dei contesti più rappresentativi della città.

Fondata nel 1960 da Nicola Tommaselli, la realtà del Circolo Tennis Matera si conferma punto di riferimento per il movimento tennistico regionale, distinguendosi per attività agonistica, formazione giovanile e numero di tesserati.

Ha dichiarato il presidente del Circolo Tennis Matera, Antonio Vignola:

«Abbiamo dimostrato di essere in grado di mettere a disposizione tutto ciò che ci è stato richiesto, costruendo un connubio tra sport, cultura e paesaggio.

È per noi un onore inserire questo appuntamento nel contesto di “Matera Capitale del Mediterraneo per la cultura e per il dialogo”.

Stiamo vivendo un momento d’oro per il tennis italiano e abbiamo voluto cogliere questo frangente per portare questi trofei nella nostra realtà, valorizzando anche la storia del nostro circolo, attivo sul territorio dal 1960».

Ha dichiarato l’assessore comunale allo sport, Giuliano Paterino:

«Sport e valorizzazione del territorio sono due pilastri su cui l’amministrazione comunale punta con decisione, anche in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici.

Matera conferma il proprio ruolo di città dell’accoglienza ospitando i trofei che hanno reso l’Italia campione del mondo.

Invitiamo cittadini e visitatori a Palazzo Malvinni Malvezzi il 2 Aprile per ammirare da vicino questi simboli, espressione di un movimento tennistico in forte crescita».

Nel corso della conferenza stampa è intervenuta anche Cristina Andrisani, materana e responsabile tecnica del Circolo Tennis Melfi, già atleta cresciuta proprio nel vivaio del Circolo Tennis Matera sotto la guida del maestro Enzo Fiore.

Andrisani ha evidenziato la crescita del movimento tennistico, sottolineando come il settore stia vivendo una fase di forte espansione grazie a un lavoro federale orientato allo sviluppo dei giovani.