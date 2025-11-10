Matera pronta a orientare e favorire l’inserimento lavorativo: attenzione particolare a giovani e donne. L’iniziativa

Martedì 11 e mercoledì 12 novembre 2025, farà tappa a Matera in Piazza Vittorio Veneto, la campagna nazionale “C’è Posto per Te”, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che porta nelle piazze italiane un truck itinerante dei Servizi per il Lavoro per avvicinare chi è più lontano dai servizi per l’occupazione, con un’attenzione particolare a giovani e donne.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le Regioni, i Centri per l’impiego e le Istituzioni locali, mira ad informare, orientare e favorire l’inserimento lavorativo attraverso strumenti concreti di formazione, networking e incrocio tra domanda e offerta.

Inoltre, sensibilizza i cittadini sulle opportunità offerte dalle politiche nazionali e regionali, rendendo i servizi più accessibili nel territorio.

Il truck sarà attivo per due giorni con attività interattive per i partecipanti, suddivise in quattro aree tematiche:

· Conosco e mi conosco: consapevolezza di sé e conoscenza del mercato del lavoro.

· Mi preparo: tecniche di ricerca del lavoro.

· Mi miglioro: sviluppo di competenze e personal branding.

· Mi propongo: incontri diretti con aziende e recruiter.

Due giornate di attività in presenza, ad accesso libero e su prenotazione: informazione, orientamento, networking, workshop operativi, laboratori pratici, role-playing, incontri con esperti di selezione, iniziative di educazione digitale, attività per studenti, seminari tematici rivolti agli operatori dei CPI e agli stakeholder.

Inoltre, presso spazi dedicati in Piazza Vittorio Veneto, sono previsti momenti di recruiting con aziende presenti per colloqui di selezione.

La tappa materana rappresenta un’occasione per rendere più accessibili i servizi, ridurre il mismatch occupazionale e favorire l’inserimento lavorativo attraverso strumenti di formazione, orientamento e conoscenza delle opportunità, nazionali e regionali.

Di seguito la locandina con i dettagli.