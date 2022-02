Matera, Polizia arresta un 41enne. I dettagli

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un 41enne materano; nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Nel corso di uno specifico servizio di polizia svolto dalla Squadra Mobile e finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, l’uomo, già noto agli agenti per i suoi trascorsi legati al mondo della droga, è stato fermato in questa via Lucana per un controllo mentre si trovava alla guida della sua autovettura.

Il comportamento irrequieto del soggetto ha insospettito gli agenti che hanno pertanto proceduto a una perquisizione personale e hanno così rinvenuto indosso allo stesso una modica quantità di hashish.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti altri 29 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione, bustine, un coltello, della sostanza tipo mannite solitamente impiegata per il taglio della droga.

La droga e i suddetti oggetti sono stati sequestrati e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)