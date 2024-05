Matera, Pisticci, Policoro, Bernalda pronte a tingersi di rosso. L’iniziativa

La Settimana di informazione sulla sclerosi multipla e patologie correlate si apre con la campagna di sensibilizzazione, PortrAITs, per mettere in evidenza i sintomi invisibili della sclerosi multipla.

Una campagna che coglie il lato “nascosto” della malattia e partirà da Genova con un open air exhibit di ritratti di persone con SM aperta fino al 31 Maggio.

Successivamente l’esposizione viaggerà attraverso diverse città italiane: Napoli, Vicenza, Varese e Torino.

La campagna è già on air con uno spot TV in onda dal 26 maggio per sensibilizzare su una malattia cronica, invalidante e complessa, per la quale ancora non esistono terapie definitive.

Spiega Francesco Vacca, presidente nazionale AISM:

“PortrAIts ha una forza comunicativa enorme.

Parla di noi persone con SM in maniera nuova, svelando i lati nascosti della malattia e mostrando i sintomi invisibili grazie a un uso etico dell’intelligenza artificiale.

Nasce con l’obiettivo di colmare la grande lacuna di conoscenza e sensibilizzare sui sintomi invisibili della sclerosi multipla”.

Per le oltre 140mila persone con SM in Italia, il 30 Maggio sarà il culmine di una settimana di informazione e sensibilizzazione, durante la quale i principali monumenti italiani saranno illuminati di rosso in uno spettacolo di luci che colorerà l’Italia intera.

A Matera e nella provincia, ad essere tinti di rosso saranno tantissimi luoghi simbolo.

Nello specifico:

Matera: Palazzo Lanfranchi;

Bernalda: Casa Comunale e Villa comunale;

Calciano: Monumento dei Caduti;

Cirigliano: Castello Baronale – Torre Ellittica;

Garaguso: palazzo Ravertera e piazza Europa;

Grassano: piazza della Libertà;

Montalbano Jonico: Porta dell’Orologio – Piazza Rondinelli;

Pisticci: Casa Comunale:

Marconia di Pisticci: Torre dell’orologio;

Policoro: Casa Comunale;

San Giorgio Lucano: Monumento di San Giorgio e piazza San Rocco;

Stigliano: Piazza Colonna.

Dichiara il commissario pro tempore Claudio Piacenza:

“Ogni anno, rivivere tutti insieme la celebrazione di questa ricca settimana significa ricordarci che noi AISM stiamo lavorando insieme e con passione verso l’identico obiettivo, costruire un mondo libero dalla SM.

È questo l’augurio e l’impegno di AISM Matera“.

A livello locale, la sezione AISM di Matera organizza il 30 maggio evento informativo: “AISM per la persone con sclerosi multipla e patologie correlate” a Marconia di Pisticci presso il Cineteatro Rinascente alle ore 9:30.

Ecco il programma nel dettaglio.