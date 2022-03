Matera: nonna Maria compie 100 anni! Tantissimi auguri

Nuova centenaria a Matera.

Si tratta di Maria Emanuella Logallo, nata e residente nella città dei Sassi.

Attorniata dall’affetto delle nipoti Imma e Angela e dai quindici pronipoti, ha spento le fatidiche 100 candeline.

Il Sindaco Domenico Bennardi, accompagnato dall’assessore alla mobilità Michelangelo Ferrara ha voluto porgere gli auguri di buon compleanno alla signora Maria Emanuella Logallo nella sua casa di Via Santo Stefano.

Maria Emanuella, ancora “arzilla”, ha raccontato alcuni aneddoti della sua lunga vita: quando lavorava nei campi e della vita quotidiana.

Nonostante i suoi cento anni, Maria Emanuella è molto attiva perfino nella raccolta differenziata, esempio per i più giovani.

Michelangelo Ferrara, assessore alla mobilità, ha detto:

“Sono felice di festeggiare insieme a Maria Emanuella questo importante traguardo anagrafico.

Compiere cento anni vuol dire aver percorso un lungo cammino ricco di esperienza, saggezza e ricordi da condividere con chi le vuole bene.

La sua è una testimonianza di una vita buona e generosa, come dimostrato dall’affetto di cui è circondata, ma anche dello spirito che ha animato una donna che si è dedicata al lavoro, con sacrifici personali.

E’ un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini per la ricchezza che rappresentano per la nostra comunità.

È un piacere per noi incontrare e augurare buon compleanno a chi compie cent’anni nella città millenaria, come la signora Maria a cui, a nome di tutta la città – ho augurato di rimanere in salute, congratulandomi per l’affetto familiare presente e di questo traguardo importante che è giusto celebrare”.

Un appuntamento molto atteso dalla signora Maria Emanuella che ha volentieri conversato con il Sindaco, Domenico Bennardi e l’assessore, Michelangelo Ferrara raccontando della sua vita e informandosi sull’attività amministrativa.

Da cittadina, che ha sempre esercitato il suo diritto al voto, si è lamentata per lo scarso rispetto che molte persone manifestano nei confronti dei beni pubblici, quasi non ne riconoscessero l’importanza.

Ancora in ottima salute, circondata dall’affetto dei familiari, la signora Maria Emanuella ha ringraziato Sindaco e assessore per avere accettato l’invito a essere presente nel giorno del compimento del suo centesimo compleanno e fare gli auguri nel nome di tutti i materani.

Il Sindaco le ha poi consegnato, a nome dell’Amministrazione e di tutta la Comunità materana, due targhe per ricordare questo momento importante.

A nonna Maria i nostri migliori auguri.

