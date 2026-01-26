Matera, manca poco all’insediamento del nuovo Consiglio provinciale: ecco i nomi

Si terrà domani 27 gennaio alle ore 16, nella sala consiliare di via Ridola, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale eletto lo scorso 11 gennaio.
Il Presidente, Francesco Mancini, ha dichiarato:
“L’insediamento segna l’avvio di una nuova fase amministrativa fondata sulla collaborazione istituzionale e sull’attenzione ai territori.
Ai nuovi consiglieri rivolgo un sincero augurio di buon lavoro”.
Il nuovo Consiglio sarà composto da:
- Vita Maria Scocuzza, Francesca Mazzoccoli e Angelo Montemurro (Radici e Territorio);
- Domenico Schiavo, Claudio Scarnato e Maria Teresa Camardella (Uniti per la Provincia);
- Carlo Ruben Stigliano, Antonella Bilotta e Alberto Marzano (Insieme per la Provincia di Matera);
- Gaetano Garzone (Azione con Calenda).