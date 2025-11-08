ULTIME NEWS

Matera, la nostra amata Festa della Bruna un caso studio in una delle università più prestigiose del mondo: i dettagli

8 Novembre 2025

“Abbiamo accolto con piacere il professore Stefano Zordan.

Insieme abbiamo gettato le basi per un lavoro che speriamo possa portare la nostra amata Festa della Bruna a diventare un caso studio alla nota Università di Harvard.

Il nostro compito è quello di tramandare le tradizioni senza dimenticare l’aspetto dell’innovazione, pertanto, l’interlocuzione avviata risponde a questa logica con la speranza di arrivare a un risultato che sarebbe straordinario“.

Così all’ANSA Bruno Caiella, presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, realtà impegnata principalmente nell’organizzazione della festa patronale della città di Matera, celebrata ogni 2 luglio.

Caiella ha precisato come l’associazione abbia incontrato il professore, fondatore di “Adriano Olivetti Leadership Institute”, lo scorso 2 novembre nella città dei Sassi, mostrando fiducia per l’ambizioso traguardo.