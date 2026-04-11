Matera, la magia del flauto di Jasmine Choi incontra l’Orchestra ICO Magna Grecia. L’appuntamento in programma

Un soffio che attraversa continenti, un suono capace di farsi emozione pura.

Sarà il flauto di Jasmine Choi – tra le interpreti più straordinarie della scena internazionale – a illuminare il prossimo concerto che, nella città dei Sassi, unisce virtuosismo, eleganza e grande repertorio sinfonico.

L’evento è in programma Martedì 14 Aprile, alle ore 21.00, all’Auditorium Gervasio e rientra nella Stagione Eventi Musicali 2025/2026, promossa dall’Associazione Musicale Luis Bacalov in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia.

Un appuntamento di grande fascino, capace di coniugare la forza espressiva del repertorio romantico con la brillantezza tecnica del virtuosismo solistico.

Sul podio il direttore Gianluca Marcianò guiderà l’Orchestra in un programma di intensa suggestione: il Concerto per flauto e orchestra op. 283 di Carl Reinecke e la Sinfonia N. 3 “Renana” di Robert Schumann.

Protagonista assoluta della serata sarà Jasmine Choi, nata a Seul, considerata una delle più celebri flautiste del nostro tempo.

Artista dal virtuosismo brillante e dalla musicalità raffinata, ha costruito una carriera globale che abbraccia generi e linguaggi diversi: dalla musica classica – solistica, cameristica e orchestrale – fino a sperimentazioni, jazz e pop.

Già primo flauto della Vienna Symphony, si è esibita come solista con alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra cui la Vienna Symphony, il Mozarteum di Salisburgo, l’Orchestra di Filadelfia, la Cincinnati Symphony e la Filarmonica di San Pietroburgo, oltre che in prestigiose sale internazionali da Parigi a New York, da Tokyo a Londra.

Le sue interpretazioni sono apprezzate per la chiarezza del suono, la precisione tecnica e una spiccata sensibilità espressiva.

Accanto a lei, sul palco, il direttore Gianluca Marcianò, bacchetta italiana di fama internazionale e direttore principale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia.

La sua carriera, avviata nel 2006 con il debutto al Teatro Nazionale Croato di Zagabria, si è sviluppata attraverso collaborazioni con importanti teatri e orchestre in Europa, Asia e Medio Oriente, firmando produzioni operistiche di rilievo e consolidando una cifra interpretativa apprezzata per rigore e intensità.

Marcianò è inoltre direttore artistico dell’Al Bustan International Festival di Beirut.

Il concerto rappresenta un nuovo tassello della stagione musicale che continua a portare a Matera artisti di rilievo mondiale, rafforzando il ruolo della città come crocevia culturale e musicale di primo piano nel Mezzogiorno e nel contesto internazionale.