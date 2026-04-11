Benvenuta Tétouan a Matera: Dal Palombaro Lungo alla Cripta del Peccato Originale, ecco alcune tappe visitate dai rappresentanti della città marocchina

Benvenuta Tétouan a Matera.

Iniziata la due giorni di visita istituzionale dei rappresentanti della città marocchina che condivide con Matera il titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026!

Al centro dell’incontro il dialogo tra Italia e Marocco e la costruzione di relazioni concrete e durature tra le due sponde del Mediterraneo grazie a progetti congiunti tra Matera e Tétouan, scambi culturali tra artisti, studenti e professori, collaborazioni tra università, imprese e centri di ricerca.

Un percorso che punta sulla cultura per valorizzare le diversità come motore di confronto e costruzione di pace.

Commenta l’amministrazione comunale:

“Una visita importante per la costruzione di una cooperazione concreta, con l’obiettivo di tradurre il titolo MCCD2026 in progetti congiunti tra le due sponde del Mediterraneo.

Dal Palombaro Lungo alla Scuola di Alta Formazione per il Restauro – ICR, fino ai nostri uffici, alla Cripta del Peccato Originale e al Parco della Murgia Materana: alcune tappe significative del nostro patrimonio culturale, formativo e paesaggistico!

Le immagini di questo primo viaggio insieme”.