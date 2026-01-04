Matera: la Befana porta maltempo e temperature sempre più giù! Arriva l’inverno? Ecco le previsioni

Prosegue il valzer di perturbazioni in rapida successione sul Mediterraneo: un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su tra Molise, Puglia e Basilicata è atteso in questi primi giorni dell’anno.
Precipitazioni che nel weekend tenderanno a concentrarsi fra Molise, Lucania ed alta Puglia, ma che durante l’Epifania potranno estendersi anche alle rimanenti regioni meridionali, con anche temporali su Salento.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 5 Gennaio, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 11°C.
Invece, Martedì 6 Gennaio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 8°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.