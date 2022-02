Matera: “insistere sempre più verso un maggior efficientamento della sanità lucana”. I dettagli

Si è tenuta oggi 21 febbraio la conferenza dei Sindaci della Provincia di Matera convocata per competenza dal Sindaco della città di Matera, Domenico Bennardi, che ha visto la presenza oltre che dei Sindaci, della Direttrice Generale ASM Dott.ssa Sabrina Pulvirenti, del Direttore finanziario Dott. Magno, dell’Assessore alla Sanità regionale Rocco Leone, del Presidente della Provincia Piero Marrese e del Presidente ANCI Basilicata Andrea Bernardo.

La conferenza ha inteso discutere sulle strategie di medicina territoriale da perseguire sull’individuazione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza medica territoriale grazie alle risorse del PNRR ed in particolare alle opportunità offerte dalla Missione 6 “Salute”.

I Sindaci, alla presenza anche dell’Assessore regionale, hanno recepito il Piano presentato dal DG Pulvirenti.

L’occasione è stata utile per molti Sindaci nel rimarcare le varie criticità che sul piano socio sanitario ogni comune soprattutto interno vive, ma fondamentalmente ha permesso di fare il punto sulle schede di candidatura per sei nuovi presidi sanitari previsti nella Provincia, tre “Case Comunità Spoke” e tre “Case Comunità HUB”, discutendo sulle esigenze di ogni territorio ma partendo dai requisiti tecnici e gestionali per le future case di comunità.

In base proprio alle analisi tecniche oggettive indicate dall’ASM, sono state individuate le sei sedi idonee per le candidature al PNRR, su cui la stessa maggioranza dei Sindaci alla fine si è espressa favorevolmente.

Tre case comunità “Spoke” verranno quindi candidate a Garaguso, Ferrandina e Tursi, mentre tre case di comunità “HUB” verranno candidate a Irsina, Montescaglioso e Montalbano.

Gli Ospedali di Comunità confermati a Pisticci-Tinchi e Stigliano, mentre rimangono inalterati le due Centrali Operative Territoriali di Matera e Policoro.

Afferma il Sindaco Bennardi:

“L’Assistenza Territoriale o Assistenza Primaria rappresenta la prima porta d’accesso ad un servizio sanitario e costituisce l’approccio più inclusivo, equo, conveniente ed efficiente per migliorare la salute fisica e mentale degli individui, così come il benessere della società.

E’ necessario insistere sempre più verso un maggior efficientamento della sanità lucana anche attraverso questo tipo di approccio su cui insiste molto il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza e che di fatto può rappresentare la base concettuale su cui poter poggiare la futura riforma sanitaria regionale”.

Il Sindaco Bennardi ha anche ricordato in sede di conferenza e alla presenza dell’Assessore regionale e dell’ASM che i Sindaci della Provincia stanno ultimando un documento di sintesi, “il Patto dei Sindaci sulla sanità”, che sarà presto sottoscritto e presentato alla Regione Basilicata, proprio per un contributo da parte delle massime autorità sanitaria locali sul tema della tanto attesa riforma sanitaria della Regione Basilicata.

