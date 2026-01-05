Matera, inaugurata una nuova Piazza: “Il progetto ha previsto una radicale trasformazione”. Le novità

È stata inaugurata questa mattina a Matera la nuova Piazza Marconi, frutto di un intervento di rigenerazione urbana che ha trasformato uno spazio prima poco fruibile, in una vera e propria piazza-giardino pensata per migliorare la qualità della vita urbana e rafforzare il ruolo sociale e commerciale dell’area.

L’intervento nasce dalla necessità di restituire alla comunità uno spazio pubblico accogliente, sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici.

La precedente configurazione della piazza era caratterizzata da ridotto comfort ambientale e forte surriscaldamento estivo, fattori che ne limitavano l’utilizzo e la funzione di luogo di aggregazione.

Il progetto ha previsto una radicale trasformazione attraverso un intervento di de-paving, con la rimozione di ampie superfici pavimentate impermeabili e la loro sostituzione con aree verdi e pavimentazioni drenanti.

Questa scelta ha permesso di aumentare la permeabilità del suolo, favorire l’infiltrazione delle acque meteoriche, ridurre il ruscellamento superficiale e contribuire al raffrescamento naturale dell’area urbana.

Elemento centrale della riqualificazione è il significativo incremento della dotazione vegetale, con la messa a dimora di alberi a media e grande chioma, arbusti ed essenze erbacee selezionate tra specie autoctone e naturalizzate, adatte alle condizioni climatiche locali e a basso fabbisogno idrico.

Le alberature garantiscono ombreggiamento, mitigazione delle temperature estive e miglioramento del microclima, contribuendo anche alla qualità dell’aria grazie alla captazione di polveri sottili e inquinanti.

L’inserimento di arbusti e piante tappezzanti crea inoltre volumi verdi su più livelli, favorendo la biodiversità urbana e l’attrazione dell’avifauna.

La nuova configurazione della piazza è organizzata da una rete di percorsi che attraversano il giardino, collegano le principali direttrici di movimento e consentono un attraversamento sicuro, protetto dal traffico veicolare.

La Piazza Marconi si propone così come uno spazio vivibile in tutte le stagioni, dedicato alla socialità, al tempo libero, alle attività ricreative, nonché a possibili utilizzi didattici.

Un luogo che diventa un punto di riferimento per un quartiere vitale e ricco di servizi, scuole, attività sportive e produttive.

L’opera è stata finanziata nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, istituito dal Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria, finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi urbani rispetto a ondate di calore, precipitazioni estreme e siccità.

Ha dichiarato il Sindaco, Antonio Nicoletti:

“Oggi restituiamo alla città uno spazio completamente rinnovato, in un quartiere vitale e denso di servizi e attività – dallo stadio alle scuole, dalla Fabbrica del Carro alle realtà produttive – che ha bisogno di maggiore attenzione e cura.

Il rione Piccianello continuerà a essere centrale nell’azione di questa Amministrazione.

Piazza Marconi è uno spazio che va vissuto, rispettato e protetto: prendersene cura significa difenderlo dal vandalismo e preservarne il valore per tutta la comunità”.

Spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Lucia Gaudiano:

“Abbiamo rispettato il cronoprogramma e completato i lavori in tempo per le festività grazie a un lavoro sinergico tra l’impresa esecutrice e i tecnici comunali.

Ora la sfida è tenere alta l’asticella nella gestione e nella conservazione dell’opera.

Siamo orgogliosi di questo intervento perché consegna alla città uno spazio pensato per il tempo libero, lo svago, l’incontro e l’ascolto, un luogo che rappresenta concretamente la qualità che vogliamo per i nostri spazi pubblici”.