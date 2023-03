Matera, in questo Comune della provincia bonus 110% sulle palazzine ATER: “è una bellissima notizia”. I dettagli

“Siamo molto soddisfatti delle buone notizie che provengono dal fronte ATER Matera, relativamente all’avvio dei cantieri sulle palazzine di Irsina sottoposte a sgombero agli inizi del 2017. Un’odissea che interessa tutt’oggi 24 famiglie, destinatarie di un contributo regionale per coprire le spese di affitto sorte a seguito dell’ordinanza di sgombero”.

Lo sostiene il consigliere regionale del M5s, Gianni Perrino che aggiunge:

“Quella delle palazzine di Via La Marmora è una vicenda che abbiamo seguito costantemente nel corso di questi anni, anche sollecitati dalle legittime richieste dei diretti interessati.

Con l’avvio dei lavori si aprono sicuramente prospettive di maggiore serenità per queste 24 famiglie.

Il cantiere beneficerà dei contributi previsti dal Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica e dal Sisma Bonus per interventi antisismici e i lavori, la cui conclusione è prevista all’inizio del 2024, prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici per assicurare l’alimentazione da fonti rinnovabili dell’energia condominiale e l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante l’installazione di un ascensore.

In una interrogazione del gennaio 2021 avevamo suggerito questa strada ad ATER e alla Regione Basilicata.

Ci auguriamo che i lavori del cantiere proseguano senza alcun intoppo e che le famiglie ritornino al più presto nelle loro abitazioni.

Ancora una volta si dimostra la bontà dello strumento del Superbonus 110%, messo in campo dall’allora Governo Conte.

Peccato che l’attuale governo abbia deciso di osteggiarlo, con il risultato di frenare una potente leva economica e di mettere in seria difficoltà centinaia di aziende impegnate nel settore, con tutto ciò che ne consegue anche sul fronte occupazionale”.

