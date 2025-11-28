Matera: il Sindaco ha ricevuto l’Ambasciatore del Giappone in Italia. I dettagli dell’incontro

Il sindaco di Matera ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore del Giappone in Italia, Suzuki Satoshi.

Queste le sue dichiarazioni al termine dell’incontro:

“È stato un piacere aver accolto l’Ambasciatore del Giappone in Italia, Suzuki Satoshi, insieme alla delegazione dell’Ambasciata, al Centro di Geodesia Spaziale di Matera.

La loro visita rappresenta un riconoscimento importante per il nostro sistema territoriale di eccellenza, fatto di istituti di ricerca di primo livello e di istituzioni pubbliche che collaborano in modo sempre più strategico.

Il Giappone è una delle realtà più avanzate al mondo sotto il profilo della ricerca e dell’innovazione tecnologica, e il fatto che Matera sia considerata un luogo di interesse da parte della principale rappresentanza giapponese in Italia conferma il valore del percorso che stiamo portando avanti come amministrazione comunale.

Un percorso che si inserisce nel quadro del dialogo costante che sosteniamo con il Governo nazionale e che mira a rafforzare la capacità del nostro territorio di attrarre investimenti, competenze e nuove opportunità.

Vogliamo rendere Matera un punto di riferimento nel campo dell’innovazione tecnologica, a vantaggio delle nostre imprese, delle nostre comunità e soprattutto dei nostri giovani, che sempre più spesso scelgono di tornare o di sviluppare qui le proprie attività”.