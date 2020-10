Matera: il nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata” visita la caserma dei Sassi. I dettagli

Nella mattinata di ieri il Colonnello Raffaele Covetti, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, ha visitato la caserma sede del Comando Provinciale della città dei Sassi.

A riceverlo il Comandante Provinciale, Ten. Col. Nicola Roberto Lerario, i Comandanti delle Compagnie della provincia nonché il personale in servizio presso la sede di Matera.

Il Colonnello, pur nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento, nel corso della visita, ha manifestato a tutto il personale sentimenti di plauso per l’impegno e la dedizione profusa nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità comune ed organizzata, lavoro svolto anche in un momento così delicato a causa dell’emergenza COVID, in cui l’Arma dei Carabinieri ha saputo confermarsi quale parte attiva delle piccole e grandi comunità locali, dimostrandosi sempre vicina alla popolazione e di concreto aiuto a chi aveva più bisogno.

Nel corso di una riunione info-operativa è stato rappresentato all’Alto Ufficiale il quadro aggiornato dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio e le principali attività in corso a cura dei reparti.

Accompagnato dal Comandante Provinciale, il Colonnello Covetti ha incontrato:

S.E. Mons. Giuseppe Antonio Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi Matera-Irsina;

il Prefetto di Matera, dott. Rinaldo Argentieri;

il Presidente della Provincia di Matera, avv. Piero Marrese;

il Presidente del Tribunale di Matera, dott. Giorgio Pica;

il Procuratore della Repubblica, dott. Pietro Argentino;

il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri.

