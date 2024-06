Matera, il Maestro gelataio Pina Caruso attenta alle esigenze di tutti: da oggi pronto il gelato vegano delattosato! Complimenti

Si avvicina l’arrivo dell’Estate ed in questo periodo, con le temperature in aumento e le belle giornate baciate dal sole, esplode maggiormente la voglia di gelato non solo tra i più piccoli.

Una bontà per il palato nonchè un alimento equilibrato che fornisce la giusta proporzione di proteine, grassi e zuccheri.

Il più amato in assoluto è il gelato artigianale, perfetto per ogni occasione.

Da decenni i lucani apprezzano le bontà del maestro gelataio Pina Caruso che, con il ritorno della bella stagione, riapre i battenti a Matera, la nostra storica città dei Sassi.

Per venire incontro alle esigenze di ogni ognuno, la gelateria ha deciso di produrre anche gelati a base vegetale, anziché a base di latte.

Al giorno d’oggi, infatti, sono sempre di più le persone che, oltre al gusto personale ma soprattutto per sopraggiunte esigenze, richiedono un gelato diverso dal comune.

Uno dei tanti motivi è paventato dall’intolleranza al lattosio, una realtà che accomuna, secondo alcune stime, la metà degli italiani e delle italiane e addirittura il 70% della popolazione mondiale.

Non solo, c’è anche chi sceglie di seguire un’alimentazione priva di ingredienti di derivazione animale.

E’ così che l’ottimo gelato artigianale, in casa Caruso, si trasforma in vegano, mantenendo ugualmente consistenze e gusti pari a quelli del gelato tradizionale.

A spiegare i dettagli di questa ulteriore iniziativa è la stessa Pina:

“Il mondo di Caruso si apre ai “dedicati”, a coloro che hanno intolleranze ma anche ai celiaci perché totalmente privi di glutine.

Siamo partiti con il “Cocoa” e con i sorbetti, senza latte e derivati.

La richiesta maggiore viene soprattutto dalle mamme che hanno i bambini intolleranti al lattosio.

Si inizierà già la settimana prossima con vaniglia, nocciola, pistacchio e tutti i gusti alla frutta.

Successivamente, procederemo anche con una linea dedicata a chi ha problemi di glicemia.

Il gelato vegan sarà accompagnato anche da coni e cialde vegane.

E’ una linea completa.

Non produrremo solo gelato vegan, ma anche frappè e brioche “delattosati” per dare ampio spazio a tutti.

Una finestra completamente nuova che coniuga il corretto bilanciamento tra ricette equilibrate e gustose “.

Facciamo i complimenti al mastro gelataio Pina Caruso per l’attenzione mostrata a chi ha esigenze particolari senza voler rinunciare al gusto di dolci straordinari realizzati con i migliori prodotti della nostra terra.