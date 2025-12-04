Matera: i Vigili del Fuoco onorano Santa Barbara, la Patrona del Corpo Nazionale. Ecco le foto

In occasione della celebrazione di Santa Barbara, l’amministrazione comunale di Matera ha preso parte alla cerimonia dedicata ai Vigili del Fuoco per rendere omaggio al loro impegno quotidiano.

Il Sindaco, Antonio Nicoletti:

“ringrazia le donne e gli uomini del Vigili del Fuoco che hanno dedicato e dedicano ogni giorno la loro vita al servizio del prossimo, sacrificandosi e garantendo sempre, con coraggio, dedizione e grande professionalità, un supporto indispensabile nelle situazioni più delicate e pericolose per il bene e la sicurezza della collettività.

A loro va il nostro più sincero ringraziamento, oggi e ogni giorno dell’anno.

Grazie per l’impegno costante e per il servizio prezioso verso tutti noi”.

Ecco le foto.