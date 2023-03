Matera: i ragazzi down adottano un ulivo dell’Asm! Ecco l’iniziativa

In occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Down, domani 21 marzo, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha previsto un appuntamento dal titolo “Un Sorriso insieme a voi” per creare maggior consapevolezza in merito a questa sindrome.

Alle ore 16,30 nel giardino dell’ASM, in via Montescaglioso a Matera, all’ingresso dell’edifico, i ragazzi della cooperativa Oltre l’arte e dell’Associazione italiana persone Down adotteranno un albero di ulivo come simbolo per tenere sempre viva l’attenzione verso la sindrome, affidando all’albero i loro messaggi.

Seguiranno le visite odontoiatriche gratuite riservate ai ragazzi down prenotati attraverso l’associazione e la cooperativa.

Interverrà alla cerimonia il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Giuseppe Magno e i medici dentisti dell’ASM che annunceranno nuove iniziative riservate proprio ai ragazzi Down.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)