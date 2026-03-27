Matera, gli studenti di 13 scuole a lezione di legalità con la Polizia di Stato

Si è conclusa con successo la prima fase del progetto “PretenDiamo Legalità”, giunto alla 9^ edizione, promosso dalla Polizia di Stato con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Funzionari e personale specializzato della Polizia di Stato, a partire dal mese , si sono recati nelle aule delle scuole partecipanti, dove hanno incontrato gli studenti, allo scopo di stimolare la riflessione sulla cultura della legalità, per una migliore convivenza civile e per la partecipazione democratica alla vita della comunità, nel rispetto delle regole.

Nella provincia di Matera hanno aderito all’iniziativa 13 istituti, di cui 6 del capoluogo, con centinaia di studenti, tra bambini e ragazzi.

Gli incontri hanno toccato temi di attualità: dalla sicurezza online al cyberbullismo, dall’uso etico dell’Intelligenza Artificiale fino alla violenza di genere e alla sicurezza stradale e ferroviaria. L’obiettivo è stato quello di stimolare nei giovanissimi una riflessione profonda sul concetto di convivenza civile.

Il progetto entra ora nel vivo della fase creativa. Gli alunni dovranno produrre elaborati (testi, video, foto o fumetti) ispirandosi anche alle indagini del Commissario Mascherpa, il celebre protagonista del graphic novel edito da Poliziamoderna.

I lavori saranno valutati da una commissione presieduta dal Questore Della Cioppa.

I migliori elaborati saranno premiati nel corso di un’apposita cerimonia in Questura e parteciperanno alla successiva selezione nazionale.