Matera, giovane trovato senza vita. Questo l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Matera hanno recuperato il corpo di un giovane di 26 anni, residente a Miglionico, a seguito di ricerche iniziate il 24 settembre alle ore 20:30 circa.

Il tragico ritrovamento è avvenuto nel comune di Matera, in Contrada San Giuliano.

Le ricerche erano state attivate dalla Prefettura di Matera nell’ambito del “Piano di Ricerca Persone Scomparse”.

Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono state impiegate nelle operazioni, che hanno portato al ritrovamento del corpo del giovane intorno alle ore 03:35 di questa mattina.

Un ruolo cruciale nel ritrovamento è stato svolto dal Nucleo Piloti di Droni S.A.P.R. (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), che ha utilizzato il sistema ad alta tecnologia LifeSeeker per individuare la posizione del telefono cellulare e successivamente il corpo del ragazzo.

Il recupero del corpo, ritrovato nel guado del fiume Bradano, a ridosso del ponte in metallo della tratta ferroviaria in costruzione Matera-Ferrandina, ad un’altezza di circa 67 metri dal piano di calpestio del ponte, è avvenuto nella mattinata di oggi.

Alle operazioni hanno partecipato l‘Elicottero dei Vigili del Fuoco di Bari, le squadre S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) e la squadra ordinaria dei Vigili del Fuoco in servizio.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Matera.