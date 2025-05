Matera: dall’Asm un grazie a tutte le infermiere e gli infermieri, pilastro essenziale del nostro sistema sanitario. Il programma della giornata

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera desidera esprimere profonda gratitudine a tutte le infermiere e gli infermieri che ogni giorno, con dedizione e competenza, rappresentano un pilastro essenziale del nostro sistema sanitario.

Per celebrare questa ricorrenza e sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della professione infermieristica, oggi una delegazione infermieristica andrà al Liceo Scientifico D. Alighieri e all’Istituto Industriale G.B. Pentasuglia di Matera per incontrare gli studenti e raccontare la propria esperienza, illustrare le competenze e i valori che caratterizzano questa figura centrale nella cura della persona.

Alle ore 12:00 nella chiesa dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, sarà celebrata una messa in onore di tutti gli infermieri, come momento di riconoscimento e riflessione sul loro insostituibile ruolo.

Afferma il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo:

“In questa giornata dedicata agli infermieri, desidero esprimere a nome dell’intera Azienda Sanitaria di Matera la mia più profonda riconoscenza per il lavoro straordinario che ogni giorno gli infermieri svolgono con competenza, dedizione e umanità.

L’infermiere è una presenza costante accanto ai pazienti, un punto di riferimento nelle cure, un supporto per le famiglie, un esempio di responsabilità e vicinanza.

Bisogna investire nella formazione e nella valorizzazione della professione infermieristica per rafforzare l’intero sistema sanitario e garantire ai cittadini una sanità più giusta, efficace e umana.

A tutti gli infermieri e le infermiere: grazie, oggi e ogni giorno, per ciò che fate e per come lo fate”.

Di seguito la locandina con i dettagli.