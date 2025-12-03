Matera: consegnate le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana! Le parole del Sindaco

Il riconoscimento del merito come fondamento della vita civile e istituzionale è stato al centro della cerimonia svoltasi questo pomeriggio nella Sala Conferenze del Museo di Palazzo Lanfranchi, dove sono state conferite le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a cittadini della provincia che si sono distinti per impegno, competenza e dedizione al bene comune.

Le onorificenze, concesse dal Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno, sono state consegnate dal Prefetto di Matera, Cristina Favilli, alla quale l’Amministrazione comunale esprime profonda gratitudine per la costante attenzione e vicinanza istituzionale.

Il Sindaco Antonio Nicoletti ha rivolto le sue congratulazioni a tutti gli insigniti, sottolineando come il merito rappresenti:

“un tratto distintivo che orienta l’azione di coloro che servono lo Stato e le Istituzioni con lavoro serio, senso di responsabilità, impegno costante e passione, offrendo un contributo concreto e solidale alla nostra comunità.

Oggi celebriamo persone che, grazie alla loro integrità e dedizione, sono divenute un esempio per l’intero Paese“.

Tra i premiati, il Sindaco ha espresso un particolare encomio a Simona Orsi, materana e Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Matera.

Ha sottolineato il Sindaco Nicoletti:

“La sua onorificenza è motivo di grande orgoglio per tutta l’Amministrazione.

Simona Orsi incarna pienamente i valori del merito e del servizio alla collettività, e il suo lavoro quotidiano per la valorizzazione culturale e turistica della città rappresenta un importante punto di riferimento”.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio plauso a tutti gli insigniti, ribadendo l’impegno a sostenere e promuovere le eccellenze civiche, professionali e umane che contribuiscono alla crescita di Matera e della sua provincia.