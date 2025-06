Matera: con una palla a spicchi tra le mani si può fare tanto, tantissimo. Ecco l’iniziativa

Un ponte tra mondi e culture diverse: il MiniBasket in Piazza di Matera accanto all’associazione Slums Dunk di Tommaso Marino e Bruno Cerella.

Come l’attività della Pielle Basket Matera si occupa della parte prettamente sportiva e porta nella Città dei Sassi una miriade di popoli, lingue, modi di vivere e sensazioni diverse, l’associazione Slums Dunk svolge la sua attività benefica nei luoghi più disagiati con lo stesso intento, accorciare le distanze tra i bambini attraverso il gioco della pallacanestro.

L’associazione spiega:

“Con una palla a spicchi tra le mani si può fare tanto, tantissimo.

Questo Marino e Cerella l’hanno intuito oltre dieci anni fa, dando vita ad un’associazione che ha costruito strutture sportive nei luoghi più reconditi, nelle periferie del mondo, dando la possibilità a tanti bambini di allontanarsi dalla strada e guardare al futuro con un obiettivo, cambiare la propria vita, migliorandola.

Con lo slogan: “Due realtà unite dallo stesso sogno”, il MiniBasket in Piazza attraverso la visione di Bruno Cerella e Tommy Marino, ha l’intento di costruire insieme un futuro dove ogni canestro vale molto più di due punti.

Perché il basket è gioia, inclusione e scambio culturale.

E quando si gioca insieme, non esistono periferie. Solo opportunità.

Infatti Slums Dunk è molto più di un progetto sportivo: è una missione.

Il nome nasce da un gioco di parole tra “Slam Dunk” (schiacciata) e “Slums” (baraccopoli), riflettendo l’obiettivo dell’associazione: migliorare le condizioni di vita dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente degradate.

Nel 2014, hanno costruito il primo campo da basket nella baraccopoli di Mathare, a Nairobi in Kenya, per poi realizzare strutture anche a Ndola in Zambia, Baiha Blanca in Argentina e anche in Italia, con due progetti realizzati a Milano e Legnano.

Ma non finisce qui, perché sono in cantiere altre iniziative che è possibile sostenere collegandosi al sito www.slumsdunk.org dove si possono trovare diversi modi per donare”.

Per questi intenti così vicini tra Slums Dunk e Pielle Basket Matera, e questa voglia di fare squadra e unirsi, Tommaso Marino e Bruno Cerella hanno realizzato un video che invita tutti a partecipare al MiniBasket in Piazza e divertirsi a Matera dal 15 al 21 Giugno, quando le 48 squadre provenienti da quattro Continenti scenderanno in campo per contendersi il Trofeo 2025, ma soprattutto per far nascere nuove amicizie, nuove sinergie e aprire nuovi orizzonti da vivere insieme per un futuro migliore, anche nelle periferie del mondo.

Ecco alcuni scatti dei risultati raggiunti dalla Slums Dunk.