Matera: “con immenso piacere e grande senso di responsabilità inizio la mia attività di Segretario Cittadino di Forza Italia”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Segretario Cittadino di Forza Italia Matera, Damiano Laterza:

“È con immenso piacere e grande senso di responsabilità che inizio la mia attività di Segretario Cittadino di Forza Italia Matera.

Ringrazio il Coordinamento Regionale, quello Provinciale ed in particolar modo la Presidente Casellati che ha voluto affidarmi questo compito in un momento delicato ed importante per la tenuta e la riorganizzazione del nostro partito.

La città di Matera svolge un ruolo strategico per lo sviluppo e la crescita dell’intera Regione Basilicata e questo Forza Italia lo ha bene a mente.

La scelta dell’On Michele Casino in qualità di Assessore allo Sviluppo Economico della Regione ne è la dimostrazione, ed i suoi primi mesi di operato la conferma.

Sin da subito l’Assessore si è mosso avviando tavoli tecnici con le Associazioni Datoriali ed il mondo produttivo della nostra Provincia presso gli uffici di Matera assieme ai dirigenti e funzionari del dipartimento e di Sviluppo Basilicata.

Se questa è la partenza direi che, nonostante il poco tempo a disposizione, possiamo aspettarci solo cose buone.

Ciò che mi rammarica oggi, nel mio primo intervento da Segretario di partito, è dover fare alcune riflessioni in merito a dichiarazioni che hanno l’unico scopo di seminare odio nell’opinione pubblica.

La cosa divertente è che questo atteggiamento poco edificante lo stanno mettendo in campo i paladini della pace e del dialogo, a quanto pare ad intermittenza ed a seconda della propria convenienza personale.

Ho sempre pensato che interessarsi e dare il proprio contributo nella gestione della cosa pubblica (la tanto decantata partecipazione attiva) sia un dovere di ogni singolo cittadino, a prescindere dal fatto che si rivesta una carica elettiva o meno, ragion per cui la coerenza e la trasparenza delle proprie azioni dovrebbero essere il fondamento di chi partecipa.

Non è possibile che quando si occupa uno scranno di un qualsiasi ente si abbia un atteggiamento che poi cambia quando, ad esempio, si perde la carica sopracitata.

Tutto ciò premesso entro nel merito parlando dell’Academy della Regione Basilicata “A World class Hub Innovative Talent & Projects”, un “progetto” nel quale Forza Italia ha creduto sin da subito e continua a crederci che ci vede tutti impegnati affinché prenda vita e forma.

Sono tante le domande che ci piacerebbe fare a chi sostiene di tenere a cuore l’iniziativa ma che da mesi ha scelto di sottrarsi al dialogo e a dare il proprio contributo “tecnico” ed “altamente qualificato”, per ragioni inspiegabili o semplicemente giustificabili da un mero e banale interesse personale, preferendo gli attacchi privi di fondamento e la via della discordia e della divisione che non porta a nulla di positivo per la comunità.

Intanto proprio sul tema dell’Academy l’Assessore Casino sta dimostrando che quando a cuore si ha l’interesse della collettività, e non quello personale, è necessario dialogare con tutti ed unire le forze per il conseguimento del risultato infatti si sta lavorando con tutte gli Enti interessati: UNIBAS, Comune, Casa delle Tecnologie, Hub di San Rocco e Provincia mettendo da parte le appartenenze politiche e gli screzi elettorali.

Concludo ricordando a chi nelle scorse ore ha citato l’On Carfagna ed il suo coinvolgimento da Ministro per la Zes che all’epoca dei fatti la Carfagna era un Ministro di Forza Italia e le interlocuzioni con gli Amministratori locali sono state agevolate dai rappresentati del nostro partito che anche in quella occasione hanno messo da parte la posizione di oppositori in Consiglio Comunale per il bene Comune.

Ma la memoria umana è labile la storia invece no e serve e ricordare la verità dei fatti ed è alla storia che prima o poi si renderà conto”.a

