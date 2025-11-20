ULTIME NEWS

Matera: complimenti ai nostri ragazzi che hanno rappresentato la città in una delle più prestigiose simulazioni ONU al mondo. Il riconoscimento del Comune

20 Novembre 2025

L’Amministrazione Comunale di Matera ha premiato questa mattina, nella Sala Mandela, gli studenti del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” e del Liceo Classico “E. Duni” che hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento nell’ambito del “Change The World Model United Nations”, una delle più importanti simulazioni diplomatiche ONU a livello internazionale.

Un risultato di grande rilievo che conferma l’eccellenza dei giovani materani e contribuisce ad accrescere la reputazione della città in contesti di altissimo profilo culturale, formativo e diplomatico.

Alla cerimonia hanno partecipato:

  • gli studenti protagonisti dell’esperienza, Alessia Camarda, Francesco Acquasanta, Federica Martino, Nicola Dell’Aquila e Sabrina,
  • Antoccia del Liceo Scientifico, e Sabrina Caris Dragone del Liceo Classico,
  • i dirigenti scolastici Maria Luisa Sabino e Patrizia Di Franco,
  • il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Francesco Greco,
  • la dirigente emerita Rosaria Cancelliere,
  • il prof. Francesco Sifo, formatore/tutor dell’Associazione Diplomatici,
  • la prof.ssa Marilena D’Ercole, referente del progetto, alla quale è stato rivolto un particolare ringraziamento per l’impegno profuso.

Il sindaco Antonio Nicoletti e l’assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Casino hanno consegnato agli studenti pergamene di riconoscimento a nome della città di Matera.

Ha affermato il Sindaco, Antonio Nicoletti:

“Complimenti ai nostri ragazzi, che con competenza, impegno e spirito internazionale hanno rappresentato Matera in una delle più prestigiose simulazioni ONU al mondo.

Il loro successo non è solo motivo di soddisfazione personale e scolastica, ma un valore aggiunto per l’intera comunità materana, che continua a distinguersi per qualità e visione.

A loro va il nostro grazie per aver portato in alto il nome della città”.

Ha aggiunto l’Assessore alle Politiche Giovanili, Giuseppe Casino:

“Questi giovani dimostrano quanto talento e preparazione siano presenti nelle nostre scuole.

Partecipare e ottenere riconoscimenti in un contesto internazionale così qualificante significa possedere capacità di dialogo, intelligenza e analisi.

Sosteniamo e valorizziamo iniziative che offrano ai ragazzi opportunità di crescita personale e professionale”.

L’Amministrazione comunale rinnova così il suo impegno a favore delle politiche giovanili e ringrazia le famiglie, gli insegnanti e i dirigenti scolastici che quotidianamente contribuiscono alla crescita culturale e civica dei giovani materani.