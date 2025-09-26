Matera: al via la più grande maratona per la lotta ai tumori del seno

Al via oggi la tre giorni della Race For the Cure a Matera, patrocinata dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera.
Al taglio del nastro erano presenti anche l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo.
L’inaugurazione del Villaggio della Race ha dato il via ufficiale alle attività che culmineranno dalle ore 10:00 di domenica 28 settembre con la Race for the cure, la camminata solidale per le vie della città, insieme a tutta la comunità.
L’ASM partecipa alla Race con la propria squadra capeggiata da Rossella Mancusi.