Matera, al via la 57esima edizione del corso formativo di Educazione Micologica. Ecco come partecipare

Prende il via la 57° edizione del corso formativo di Educazione Micologica, organizzato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASM, diretto da Rocco Luigi Eletto.

Le lezioni si svolgeranno il 5 dicembre 2025, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e il 6 dicembre 2025, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro.

Il corso offrirà ai partecipanti le conoscenze fondamentali per il riconoscimento delle principali specie fungine e la loro classificazione, l’individuazione dei possibili rischi, le corrette modalità di raccolta e commercializzazione, oltre a informazioni sul loro valore nutritivo.

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato necessario per l’ottenimento del tesserino di raccolta dei funghi epigei spontanei.

Le lezioni saranno tenute dall’esperto micologo Antonio Fedele.

Il corso è aperto a un massimo di 50 partecipanti.

“L’ASM continua a investire nella formazione e nella prevenzione, due pilastri fondamentali per la tutela della salute pubblica.

La conoscenza corretta del mondo micologico è uno strumento essenziale non solo per gli appassionati, ma anche per garantire sicurezza e consapevolezza nella raccolta e nel consumo dei funghi.

Iniziative come questa testimoniano il nostro costante impegno nel territorio” dichiara il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria scientifica e organizzativa:

Giovanni Magno – tel. 3381509347 – giovanni.magno@asmbasilicata.it

Antonio Fedele – tel. 3395741092 – antonio.fedele@asmbasilicata.it

Le richieste possono essere inviate anche all’e-mail PEC: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it

È allegato il modulo di richiesta di partecipazione, disponibile anche al seguente link: https://www.asmbasilicata.it/upload/asm_matera/moduli/domandapartecipazionecorsomicologico_77_1199.pdf