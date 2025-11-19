Matera, al Roots-IN 2025 seconda giornata con un ricco programma di laboratori e tavole rotonde sul turismo delle origini. I dettagli

Prosegue oggi al Centro Congressi UNA Hotels MH di Matera la quarta edizione di Roots-IN, l’evento nazionale dedicato al turismo delle origini che sta registrando un’importante partecipazione di operatori, istituzioni e comunità italiane nel mondo.

La seconda giornata del congresso entra nel vivo con un ricco programma di laboratori pratici e sessioni di approfondimento che affrontano i temi più innovativi del settore: dal marketing digitale alla genealogia, dalle strategie di comunicazione alla rigenerazione dei territori.

In contemporanea continuano intensi i workshop B2B tra i 70 buyer e i 130 seller presenti, con incontri dedicati alla costruzione di nuove partnership e alla creazione di pacchetti turistici dedicati ai viaggiatori delle radici provenienti da tutto il mondo.

La giornata si apre con focus dedicati al racconto dell’Italia attraverso i nuovi media, con Elena Farinelli che illustrerà le strategie per valorizzare le destinazioni su blog, Instagram e TikTok.

Seguirà un’importante tavola rotonda sulla rigenerazione delle comunità attraverso il turismo delle radici, con la partecipazione di amministratori locali, ricercatori e operatori del settore. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo delle agenzie di viaggio, con una sessione curata da FIAVET Campania Basilicata, e alla valorizzazione dei percorsi esperienziali attraverso i marchi di qualità come Matera.DOC, presentato da Confartigianato.

Nel pomeriggio spazio all’innovazione con i laboratori su intelligenza artificiale applicata alla ricerca genealogica, marketing digitale e analisi del comportamento dei “roots traveler”, con la presentazione di dati esclusivi a cura di ENIT.

La giornata si concluderà con un momento istituzionale dedicato al Programma Italea del Ministero degli Affari Esteri, con la partecipazione di Giovanni Maria De Vita e dei coordinatori regionali che presenteranno le progettualità in corso e le prospettive future.