Lotteria Italia 2025, aumentano le vendite in Basilicata: ecco quanti biglietti staccati a Matera

Numeri in crescita per la Lotteria Italia 2025 anche in Basilicata.

Secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’edizione 2025, il totale tocca quota 65.560 biglietti, registrando un incremento del 14,5% rispetto al 2024.

Potenza si conferma la provincia con più tagliandi staccati, 41.380 (+16,2%), seguita da Matera che arriva a 24.180, +11,7% nel confronto con l’edizione passata.

Come riporta Agipronews, a livello nazionale sono stati venduti 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11 % rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi.

Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.