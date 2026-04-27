Lavoro: in vista dell’estate opportunità di occupazione anche in Basilicata. Le posizioni aperte

Cuochi e pizzaioli, sommelier e barman, ma anche camerieri, pasticcieri e receptionist: sono oltre 350 le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale, anche in regione Basilicata, rivolte a chi è in cerca di lavoro per la prossima estate.

Con l’arrivo della bella stagione, infatti, il settore Ho.Re.Ca. (ospitalità e ristorazione) torna ad essere strategico, tanto più quest’anno, in cui si prevedono flussi turistici più intensi e meno viaggi verso l’estero.

Per far fronte alle necessità occupazionali delle imprese italiane, Humangest, Agenzia per il lavoro del Gruppo SGB, annuncia il “Career Time”, una giornata di recruiting interamente dedicata al comparto ristorazione.

L’iniziativa, in programma domani martedì 28 aprile, coinvolgerà 27 filiali dislocate in diciassette regioni, con l’obiettivo di generare un impatto concreto e immediato.

Commenta Barbara Garofoli, Amministratore Delegato di Humangest:

“La ristorazione è uno dei settori che più raccontano il valore del lavoro fatto di persone, energia e competenze che si incontrano ogni giorno.

Con il Career Time vogliamo dare una risposta concreta a questo dinamismo, creando connessioni reali tra aziende e candidati. Accompagniamo le persone in percorsi di crescita, dando ai nostri partner il supporto giusto per affrontare una stagione chiave con le migliori risorse”.

Con il Career Time, Humangest rafforza il proprio ruolo dipartner strategico per le imprese, offrendo un servizio di selezione altamente qualificato, capace di connettere in modo efficace competenze e fabbisogni operativi, su scala nazionale.

Per prenotare il proprio colloquio è possibile compilare il form disponibile sul sito ufficiale: https://humangest.it/career-time/.

>>Le posizioni aperte:

-Area Centro-Nord (Emilia Romagna, Umbria, Toscana) – 60 posizioni

Addetti alle mense, Addetti alla ristorazione e fast food, Camerieri, Receptionist, Pasticceri, Operatori pluriservizio, Aiuto pizzaioli.

–Area Centro-Sud (Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) – 90 posizioni

Addetti alle mense, Addetti alla ristorazione e fast food, Camerieri, Receptionist, Pasticceri, Operatori pluriservizio, Addetti all’accoglienza, Addetti alla sala, Baristi e Barman.

-Area Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia) – 100 posizioni

Addetti alle mense, Addetti alla ristorazione e fast food, Aiuto cuoco, Banconisti, Camerieri, Operatori pluriservizio, Pasticceri, Addetti alla sala, Sommelier.

-Area Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta) – 110 posizioni

Addetti alle mense, Addetti alla ristorazione e fast food, Aiuto cuoco, Cuochi, Pizzaioli, Banconisti, Camerieri, Operatori pluriservizio.