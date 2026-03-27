La voce di Angelina, orgoglio lucano, pronta ad incantare Matera! Ecco l’appuntamento

Matera si prepara a vivere una notte speciale con Angelina Mango.
Appuntamento l’8 agosto, presso la Cava del Sole.
Angelina Mango è già stata capace di imprimersi come uno dei talenti più promettenti della musica italiana a partire dai singoli come Ci pensiamo domani e Che t’o dic a fa.
Originaria di Lagonegro e figlia dell’amatissimo Mango, dopo aver conquistato il secondo posto alla finale di “Amici”, il famoso talent condotto da Maria De Filippi, la nostra Angelina è approdata sul palco del 74° Festival di Sanremo, tra i big in gara.
Sul palco dell’Ariston si è presentata con il brano La Noia, in cui figura come autrice anche Madame, e nel quale si prova a guardare da un’altra prospettiva l’idea di annoiarsi.
Di seguito la locandina con i dettagli.