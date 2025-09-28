La squadra ASM Matera in prima linea nella corsa simbolo della lotta contro il tumore al seno! I dettagli

La squadra ASM alla Race for the Cure 2025 con il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco. Insieme per la prevenzione del tumore al seno.

Così Nicola Massimo Morea, Consigliere Regionale:

“Oggi ho avuto il piacere di partecipare alla 𝗥𝗮𝗰𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝘂𝗿𝗲 a Matera, un appuntamento che non è solo sportivo ma soprattutto di grande valore sociale e sanitario.

Grazie all’impegno di 𝗞𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 e di tutti i professionisti coinvolti, in questi giorni al Parco del Castello è stato possibile offrire visite ed esami gratuiti fondamentali per la prevenzione: mammografie, visite senologiche, ginecologiche, endocrinologiche, nutrizionali e psicologiche, oltre a valutazioni dedicate al benessere delle donne.

La corsa che oggi ha attraversato la città, con più di 6000 iscritti, ci ricorda che la prevenzione è la cura più potente e che il sostegno reciproco può fare la differenza.

Un sentito ringraziamento a chi rende possibili queste iniziative, che uniscono comunità, salute e solidarietà”.