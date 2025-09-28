ULTIME NEWS

La squadra ASM Matera in prima linea nella corsa simbolo della lotta contro il tumore al seno! I dettagli

28 Settembre 2025

La squadra ASM alla Race for the Cure 2025 con il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco. Insieme per la prevenzione del tumore al seno.

Così Nicola Massimo Morea, Consigliere Regionale:

“Oggi ho avuto il piacere di partecipare alla 𝗥𝗮𝗰𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝘂𝗿𝗲 a Matera, un appuntamento che non è solo sportivo ma soprattutto di grande valore sociale e sanitario.

Grazie all’impegno di 𝗞𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗕𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 e di tutti i professionisti coinvolti, in questi giorni al Parco del Castello è stato possibile offrire visite ed esami gratuiti fondamentali per la prevenzione: mammografie, visite senologiche, ginecologiche, endocrinologiche, nutrizionali e psicologiche, oltre a valutazioni dedicate al benessere delle donne.

La corsa che oggi ha attraversato la città, con più di 6000 iscritti, ci ricorda che la prevenzione è la cura più potente e che il sostegno reciproco può fare la differenza.

Un sentito ringraziamento a chi rende possibili queste iniziative, che uniscono comunità, salute e solidarietà”.