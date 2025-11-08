La Polizia locale di Policoro nelle Scuole: ogni bambino ha ricevuto la propria “Patente”. Il progetto

Nei giorni 6 e 7 novembre 2025, la Polizia Locale del Comune di Policoro ha realizzato con grande successo il progetto di educazione stradale “Piccoli Pedoni Sicuri”, rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Lorenzo Milani”.

Le attività si sono svolte presso le sedi scolastiche di via Puglia e via Umbria, trasformate per l’occasione in veri e propri percorsi didattici di educazione stradale, completi di segnaletica verticale, strisce pedonali e impianto semaforico a misura di bambino.

I piccoli alunni, con entusiasmo e curiosità, hanno partecipato in maniera attiva, assumendo a turno i ruoli di agenti di Polizia Locale, pedoni e automobilisti a bordo delle loro biciclette e mini-veicoli.

Durante la simulazione, gli operatori della Polizia Locale di Policoro hanno illustrato in modo semplice e divertente i principali segnali stradali e le regole di comportamento per muoversi in sicurezza lungo le strade.

Al termine dell’attività, ogni bambino ha ricevuto la propria “Patente del Piccolo Pedone Sicuro”, simbolo dell’impegno e dell’attenzione dimostrata nel percorso.

Tra gli obiettivi assegnati dall’Ente alla Polizia Locale, vi è anche quello di promuovere l’educazione stradale nelle scuole, quale strumento di prevenzione e crescita civica.

Quest’anno, per la prima volta, la Polizia Locale ha voluto volgere lo sguardo ai più piccoli, coinvolgendo direttamente i bambini della scuola dell’infanzia, nella consapevolezza che l’educazione alla sicurezza inizia proprio dai primi anni di vita.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comando della Polizia Locale, si inserisce nel programma comunale di educazione civica e sicurezza stradale, con l’obiettivo di avvicinare i bambini alle istituzioni e promuovere la cultura della legalità.

Ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale, Rosa Silletti:

“Educare i bambini alla sicurezza stradale significa formare cittadini più consapevoli e attenti.

È una missione che portiamo avanti con orgoglio e senso di responsabilità, partendo proprio dai più piccoli”.

Con iniziative come questa, la Polizia Locale di Policoro conferma il proprio impegno non solo nel far rispettare le regole, ma soprattutto nel trasmetterne il valore, costruendo insieme alla scuola una comunità più sicura, educata e solidale.