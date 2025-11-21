La Pielle Matera Basket alla prova della capolista Foggia

A Matera sabato pomeriggio arriva la capolista EuroBasket Club Foggia, che sfiderà la Pielle Matera Basket in una gara che si annuncia avvincente ed emozionante. Palla a due alle ore 18,30 e sul parquet del PalaSassi sarà partita vera.

I foggiani arrivano nella città dei Sassi da unica leader del girone A della DR1 Puglia; mentre dall’altra parte il roster di coach Ciccio Losito può contare sul fattore campo, che sino ad oggi è stato un vero fortino per i biancazzurri.

Sarà importante l’apporto del pubblico e la voglia che metteranno in campo capitan Innocenzo Vignola e compagni, pronti a regalare ai sostenitori di casa un’altra gioia.

Tra i ragazzi della Pielle Matera Basket spunta il ritorno di un cestista cresciuto e formato in casa materna, quello di Giovanni Loperfido.

Dopo il primo salto importante dal settore giovanile della Pielle Matera alla storica Olimpia Matera, mette a referto i suoi primi canestri in serie B e serie A2.

Da quel momento, la sua carriera prende il via, calcando sempre campi di serie C, sia Silver che Gold con le maglie di Altamura, Torre, Atri, Todi, Giarre e Cassino, nella seconda parte della scorsa stagione.

Sempre con ottimi rendimenti e con ottimi risultati, in questa stagione ha preso una pausa, aspettando la proposta giusta in categoria, accettando di tenersi in forma e contribuire alla causa della Pielle in DR1. “Sicuramente tornare a vestire la maglia della Pielle è una bella sensazione – assicura Giovanni Loperfido –.

La maglia della società che mi ha cresciuto e mi ha reso un cestista, per me è un motivo d’orgoglio essere qui oggi”. In attesa di una nuova sfida.

“Certo aspetto una proposta in categorie superiori, ma per il momento essere sul parquet e costantemente allenato e è importante – continua Loperfido –. Spero di poter comunque aiutare la squadra per tutto il tempo che resterò qui, che potrà essere una gara, un mese o anche l’intera stagione, vedremo”.

Intanto, il cestista materano ha trovato un gruppo compatto e ben organizzato. “In questa stagione avevo già notato una squadra costruita meglio, seguendola dal di fuori – riprende la guardia biancazzurra –.

C’è il giusto mix di giocatori esperti e giovani di prospettiva. Rispetto a quando ho iniziato con l’Olimpia, oggi il mio ruolo è diverso e posso dire che mi ci trovo bene. Ho avuto all’epoca l’opportunità di confrontarmi con grandi giocatori e spero di poter dare qualcosa anch’io ai ragazzi che iniziano oggi ad approcciarsi con il basket dei grandi, è un ruolo che mi inorgoglisce”.

Un ruolo importante che può aiutare e impattare soprattutto sul carattere della squadra. “Fuori casa facciamo parecchia fatica, a volte sembra ci manchi un po’ ci “cazzimma”, un po’ di coraggio nell’affrontare le sfide lontano dal PalaSassi. Stiamo lavorando per migliorare anche questo aspetto e farci trovare pronti già dal prossimo incontro fuori casa”.

Però, nel frattempo c’è da affrontare la capolista EuroBasket Foggia. “Senza dubbio in un campionato così equilibrato sono quelli che hanno fatto meglio sino a questo momento.

Noi ci siamo allenati bene in settimana, in maniera intensa e attenta. Abbiamo tutto per vincere la partita e accorciare ulteriormente la classifica – conclude Giovanni Loperfido –.

Spero che il pubblico sia presente in grande numero e che ci aiuti a portare in cascina altri due punti che sarebbero davvero molto importanti per noi”.